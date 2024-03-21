Друзья рассказали о выходке пьяного в стельку Дмитрия Колдуна

"Ничего не помню": друзья рассказали о выходке пьяного в стельку Колдуна
Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Что творил певец "под мухой"

Дмитрий Колдун, как оказалось, тот еще шалун. Он признался, что никогда и никому на отправлял дикпики (снимки своих половых органов) и не занимался сексом в самолете. Зато успел сделать это в поезде. Интим под стук колес он вспоминает по сей день.

Также 38-летний Дмитрий не стал скрывать, что напивался до беспамятства и совершал странных поступков в пьяном состоянии. Он просто был пьян в стельку, а с пьяного что и взять.

"Совершал! – прямо говорит певец. – Я не помню ничего. Другие рассказывали. Много чего, конечно, было".

А на вопрос, имел ли он сексуальный интерес к коллегам по цеху, Колдун ответил довольно туманно: "Ну имел (интерес). И что?"

В новом выпуске подкаста "Ниче святого" от HiFi-стриминга Звук артист сообщил ведущему Марку Андерсону, что долгое время "не считал музыку профессией, которой можно зарабатывать". Он думал, что это не мужская профессия. "Если у меня будет большая рожа и брюхо, то только на завод", – полагал он с детства. Но в итоге стал звездой и даже съездил на "Евровидение".

Источник: "Ниче святого" ✓ Надежный источник
По теме

Турция и США сговорились за спиной России о новой схеме по санкциям

Анкара думает только о своих интересах

Секретарь СНБО перешел на матерщину в адрес спецпреда Китая из-за слов о России

Украинец превратил фамилию китайца в матерное слово

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей