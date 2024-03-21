Простой способ: родившая дочь певицы Славы быстро сбросила 10 лишних килограммов

Как привести фигуру в порядок без вреда для здоровья

В столичном киноцентре "Октябрь" состоялась премьера сериала Валерии Гай Германики "Обоюдное согласие". Зрители KION смогут увидеть его в апреле. А Александр Морозова – старшая дочь певицы Слава – вместе с другими знаменитостями оценила картину о бытовом насилии уже сейчас.

30 марта 2023 года Александра Морозова родила сына от мужа Андрея Дедова. Но дочь Славы быстро вернулась в форму – за год сбросила 10 килограммов!

"Мне пришлось обратиться к диетологу, – рассказала Александра. – Он прописал мне меню на каждый день. До этого я придерживалась интервального голодания, но поняла, что делаю что-то не так. Я могла есть два раза в день, но, например, только макароны. И в итоге сбилось понимание правильного питания. А потом я перестала, приезжая домой, объедаться в 10 вечера".

Но для эффективности диеты важны и физические нагрузки.

"Я чередую их, – говорит Морозова. – Один день занимаюсь акробатикой. Второй день – теннис. И еще два дня в неделю хожу на фитнес".

Напомним, что по мнению врачей оптимальным считается постепенное снижение веса на 5–10% от исходного за 3–6 месяцев с последующим длительным удержанием массы тела. .