Валерий Леонтьев вернулся в Россию перед юбилеем

Стало известно, что певец "забыл" на родине

Известный российский артист Валерий Леонтьев давно и прочно обосновался в Соединенных Штатах Америки, что вызвало немало вопросов у публики на фоне массового отъезда артистов за границу из-за известных событий зимы 2022 года. Впрочем, Леонтьев покинул Россию значительно раньше и никогда не связывал свое решение с событиями на международной арене. Теперь же выяснилось, что артист тайно вернулся в Россию.



Сообщается, что певец прибыл в родную страну накануне дня рождения. Сегодня, 19 марта, Валерию Леонтьеву исполняется 75 лет. Надо полагать, юбилей артист все же захотел отметить в родной России. Однако афишировать возвращение певец не стал. Также известно, что исполнитель многих популярных песен не планирует давать концерты, что сильно расстраивает его верных поклонников.

Как стало известно журналистам, Валерий Леонтьев планирует отметить день рождения в узком кругу родных и близких. Никаких громких мероприятий в честь его юбилея не будет. Ранее отмечалось, что Леонтьев отказывается от крупных концертов из-за состояния здоровья. В пожилом возрасте певец уже не может зажигательно танцевать и устраивать мощные шоу.

К слову, ранее продюсер рассказал об одном странном требовании Валерия Леонтьева перед концертами.