Что известно об израильских гражданстве и квартире "равнинного еврея" Ширвиндта

"Равнинный еврей": что известно об израильских гражданстве и квартире Ширвиндта
Фото: Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press / www.globallookpress.com
Александр Ширвиндт после церковного отпевания и гражданской панихиды был кремирован. Хотя все это не соотносится с традициями евреев. В щепетильном вопросе разбиралось "Утро.ру".

Стоит начать с того, что Александр Ширвиндт был чистокровным евреем. Это понятно даже по именам его предков. Дед по отцу – Гдаль Моисеевич Ширвиндт. Отец – скрипач Теодор Ширвиндт. Мать – актриса Раиса Кобыливкер. Дед по матери – Ицхок-Шмуль Аронович Кобыливкер.

Но уже в зрелом возрасте Александр Анатольевич крестился в православии. Он и Театр Сатиры освятил, и батюшки к нему приходили регулярно. Много писали и про его вторую невестку, которая якобы собиралась уходить в монастырь. Словом, вся семья набожная, воцерковления и религиозная.

Правда, после кончины артиста Президент ФЕОР раввин Александр Борода все равно направил родным Александра Ширвиндта соболезнования. А знакомые Александра Анатольевича уверяют, что у него давно было израильское гражданство. Мол, сделал он его еще в середине 1990-х. Уезжать на Землю обетованную актер не собирался, но считал, что паспорт "даркон" лишним не будет. По слухам, есть у него и квартира в Израиле. Но эти деликатные обстоятельства семьей не афишировались. 

Геннадий Хазанов рассказал, как однажды вместе с Александром Ширвиндтом попал на мероприятие к горским евреям. Там Александр Анатольевич в шутку назвал себя "равнинным евреем", поскольку рожден был и жил в Москве. 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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