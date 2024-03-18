Мошенники обманули звезду "Ворониных" Волкову на покупке корма для собак

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В последнее время недобросовестная деятельность граждан, привыкших зарабатывать деньги нечестным трудом, резко повысилась. Мошенники поджидают россиян на каждом углу. Злоумышленники так часто обманывают жителей нашей страны, что в числе огромной массы жертв оказываются даже именитые звезды. На этот раз неповезло популярной актрисе из телесериала "Воронины" Екатерине Волковой.
Знаменитость развели, воспользовавшись ее бесконечной любовью к собакам. Артистка заботится о трех псах, в которых души не чает. Звезда старается кормить любимцев только качественным кормом. К сожалению, в последнее время с российского рынка пропали некоторые корма, которые подходили питомцам Волковой.
В поисках редких продуктов питания для любимых животных знаменитость наткнулась на специальный канал в мессенджере, где предлагали оформить заказ на элитный корм. Волкова внимательно ознакомилась с "реальными" отзывами и фотографиями счастливых клиентов, которые в изобилии были представлены на канале.
В итоге довольная артистка закупилась сразу на кругленькую сумму в 50 тысяч рублей. Однако после этого менеджер перестала выходить на связь, а трек с номером отправления не отслеживался. В итоге из-за действия злоумышленников знаменитость осталась без корма и денежных средств.
К слову, ранее стало известно, что мошенники придумали новую схему кражи денег у россиян.
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