"Сбитый летчик": вернувшуюся из Израиля Савельеву гонят из России

Певице пророчат унылые творческие перспективы

Бывшая участница группы "Фабрика" Александра Савельева, вернувшаяся в Россию после переезда в Израиль, уже не представляет интереса для народа, уверен музыкальный продюсер Павел Рудченко. Эксперт полагает, что возвращение звезды не повлияет ни на индустрию, ни на карьеру самой Савельевой, которую теперь можно со стопроцентной уверенностью назвать "сбитым летчиком".

Павел напомнил, что супруг Саши Кирилл Сафонов, по сообщениям медиа, после февральских событий 2022 года критиковал действия российских властей, поддерживая Киев. Однако для самой Савельевой даже этот факт ничем не примечателен и вряд ли отразится на гонорарах блондинки. Саша в принципе уже не интересна аудитории. И ее запросы в России не оправданы – та требует 600 тыс. рублей за выход на сцену.

"Сбитый не как сольный исполнитель, а как одна из участниц группы "Фабрика", – пояснил свою позицию продюсер.

Рудченко в принципе сомневается, что российских слушателей заинтересуют сольники Саши. Как отдельная творческая единица в отрыве от "Фабрики", добавил продюсер, та ничего из себя не представляет.

А ранее мы рассказывали, как сложилась карьера улетевшего в Израиль Сафонова.