Анжелика Варум страшно оконфузилась на концерте

Певица попала в ноты далеко не с первой попытки

На концерте в Нижнем Новгороде Анжелика Варум страшно опозорилась. Она неоднократно пыталась спеть песню "Как не думать о тебе", но в итоге так и не справилась. Леонид Агутин вынужден был выйти на сцену к супруге и спасти ее от окончательного провала, допев песню за жену. Видео с профанацией выступления выложили зрители в одной из фан-групп звездной четы.

Сначала все шло вполне нормально и обыденно: исполнительница хита "Городок" умудрялась выглядеть достойно, задорно распевая песни вместе с любимым мужем, а дальше началось странное: Певица несколько раз промахнулась мимо нот и сбилась. Гитарист, не удержавшись от легкого троллинга, тут же сыграл пародию на фальшивую мелодию певицы, чем рассмешил ее, отчего Анжелика Варум прекратила петь вообще.

Спасать ситуацию пришлось Леониду Агутину, который присоединился к не попадающей в ноты супруге, в итоге хотя бы с третьей попытки хихикающая Анжелика Варум смогла допеть композицию до конца.

Ранее мы писали, что Леонид Агутин сокрушается и одновременно гордится их с Анжеликой американской дочерью Елизаветой, которая не может обсудить с ним русскую литературу, зато весьма талантлива в рок-музыке, которой занимается, пойдя по стопам вокалистов-родителей.

