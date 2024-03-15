Александр Ширвиндт скончался в возрасте 89 лет - СМИ

Александр Ширвиндт скончался в возрасте 89 лет - СМИ
Александр Ширвиндт. Фото: Petrov Sergey/www.globallookpress.com
О трагедии сообщил актер Сергей Газаров

Советский и российский артист Александр Ширвиндт скончался в возрасте 89 лет, о чем стало известно сегодня, 15 марта. 

Данные о смерти народного артиста поступила от актера Сергея Газарова, сообщает "112". 

Информацию позднее подтвердил худрук Театра сатиры Сергей Газаров, сообщив, что с ним связался по телефону сын артиста Михаил. Александр Анатольевич скончался в больнице.

Источник: 112 ✓ Надежный источник

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