Александр Ширвиндт скончался в возрасте 89 лет - СМИ

О трагедии сообщил актер Сергей Газаров

Советский и российский артист Александр Ширвиндт скончался в возрасте 89 лет, о чем стало известно сегодня, 15 марта.

Данные о смерти народного артиста поступила от актера Сергея Газарова, сообщает "112".

Информацию позднее подтвердил худрук Театра сатиры Сергей Газаров, сообщив, что с ним связался по телефону сын артиста Михаил. Александр Анатольевич скончался в больнице.