МакSим на время перестанет выступать на сцене ради лечения

МакSим сделала заявление об окончании карьеры
МакSим. Фото: Petrov Sergey/news.ru /globallookpress.com
Певица готова петь "под фанеру" на корпоративах

МакSим объявила о временном окончании концертной карьеры, потому что ей нужно долечиться после избавления от алкозависимости и вживую певице выступать пока трудно. Однако совсем уходить "на больничный" артистка не готова.

Певица согласна петь на частных вечеринках и под фонограмму. Состояние здоровья исполнительницы хита "Знаешь ли ты" оставляет желать лучшего. Похоже, из-за этого ее гонорар и снизился с 4,5 до трех миллионов. Райдер тоже отличается скромностью – чай, сок, тарелка фруктов. Но вот по городу певица желает раскатывать на автомобиле представительского класса.

Недавно в одном из интервью МакSим призналась, что возвращение на сцену пока откладывается, она не в силах сейчас отработать вживую концерт, вкладывая туда все свои эмоции для зрителя. Сейчас ей нужно восстановиться и самой напитаться энергией, которую потом она выплеснет в творчество и в выступления.

Напомним, летом прошлого года МакSим объявила, что проходит лечение в специализированной клинике, лечась от алкогольной зависимости. Она рассказывала, что переоценила свои силы и после ковида, который перенесла крайне тяжело, вышла на сцену слишком рано. Певица пыталась подстегнуть уставший организм алкоголем, однако получилось только хуже. В результате Марина Абросимова решилась на лечение.

Ранее мы рассказывали, что МакSим поймали на вранье фанатам.

Источник: Телеграм-канал "Mash" ✓ Надежный источник
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