Новикова сообщила об исполнившемся после смерти главном желании Моргуновой

Москва простилась с легендарной Светланой Моргуновой. Для Клары Новиковой она была близкой подругой...

"Она была щедра, она накрывала необыкновенные столы, – поделилась Клара Новикова светлыми воспоминаниями о покойнице. – Когда я приходила к ней в гости, она открывала набитый продуктами холодильник и говорила: "Что ты хочешь из этого?"

Правда, пообщаться с ней удавалось не всегда. "Иногда, когда я ей звонила, то говорила: "Светка, я тебя не слышу, потому что там у тебя что-то орет", – продолжает Новикова. – Это был телевизор. Он у нее работал всегда, поэтому она была в курсе всего на свете, смотрела все новости, все концерты".

Для Моргуновой, по словам Новиковой, уход из жизни единственного сына в 2020-м стал страшным ударом. "Это был такой красавец! Такой замечательный сын! – вспоминает Клара Борисовна. – "Кларуся! Максюша сегодня мне все купил! – любила хвастаться она, поскольку уже не выходила на улицу."

"Сына она звала Максюшей и просилась к нему, – смахивает слезу Новикова. – Она мне говорила: "Кларуся, ты знаешь, что Максюши нет, и очень хочу к нему. И сегодня ее мечта, ее желание воплотилась. Очень надеюсь, что сейчас они вместе".