Умерла народная артистка РСФСР Наталия Касаткина

Скончалась народная артистка РСФСР
Наталия Касаткина. Фото: Alexander Chernykh/Russian Look/www.globallookpress.com
Советская звезда не дожила до 90-летнего юбилея

Сегодня, 14 марта, стало известно о смерти знаменитой советской артистки Наталии Касаткиной. Земное пребывание популярной артистки оборвалось в 89 лет. Трагическое событие стало большой потерей для родственников, коллег и поклонников знаменитости.

О смерти руководительницы московского Театра классического балета рассказала помощница покойной Валентина Бурьянова. Женщина сообщила, что популярной советской артистки не стало сегодня ночью.

Что послужило причиной смерти знаменитости, пока не сообщается. Также помощница рассказала, что в ближайшее время будет определена дата траурной церемонии прощания со звездой, а также место, где желающие смогут принять участие в проводах культурного деятеля в последний путь.

Наталия Касаткина была настоящей звездой Большого театра. В период с 1954-го по 1976-й годы она исполняла ведущие партии во многих известных балетах, таких как "Щелкунчик", "Весна священная" и других. С начала девяностых ныне покойная знаменитость занимала пост худрука Государственного театра классического балета под руководством Н. Касаткиной и В. Васильева.

Напомним, ранее стало известно о смерти знаменитого музыканта, которого свело в могилу старческое слабоумие. Популярный артист умер в 72 года.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник

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