Пицца с саранчой и хрустящие черви: звезды полакомились деликатесами из насекомых

Пицца с саранчой и хрустящие черви: звезды полакомились деликатесами из насекомых
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
Уже при входе пахло ни то рыбой, ни то мясом. А на тарелках лежали кулинарные изыски, которые, видимо, скоро должны стать нормой питания - снеки из шелкопряда, печенье из сверчковой муки и саранча с перцем чили. Казалось, что соленое мясо лягушки - это самое банальное блюдо. Корреспондент "Утро.ру" отведал деликатесов вместе со звездами.

Мраморная говядина больше не в моде – не всем по карману, затратна и вредна для экологии при производстве, да и по содержанию белка заметно уступает тем же насекомым. По крайней мере, так утверждает практик молекулярной диетологии Марият Мухина, которая и решила в своей клинике с видом на ГосДуму рассказать о пока новом для нас продукте.

Мол, в Китае люди едят все, что шевелится, поэтому там и проживает почти полтора миллиарда человек. Где связь? Да потому что насекомые – это чистый белок, который благотворно влияет на потенцию.

Прохор Шаляпин при этих словах оживился. И, заметив для окружающих, что у него в интимной сфере и так нет проблем, первым решился попробовать соленых жареных сверчков. Оказалось, что певец еще и не такое едал за свои 40 лет. "Во время реалити-шоу в Африке мне доводилось есть кузнечиков, мадагарских тараканов, лиственничных червей и даже мозги мартышки", – признался исполнитель. Облизнулся и выплюнул застрявшую в винирах ножку от проглоченного насекомого.

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

"Черт, я только вчера дома потравила тараканов, а можно было столько вкуснятины семье на всю неделю наготовить", – буркнул кто-то. Но оказалось, домашние тараканы в пищу не идут – мало ли какую отраву они жрали. А вот этих насекомых выращивают на специальных фермах – тоннами.

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

Актриса Ольга Спиркина долго смотрела на пряных бамбуковых червей и все не решалась взять их в рот. Это как Собакевич, который в гоголевских "Мертвых душах" уверял: "...я гадостей не стану есть. Мне лягушку хоть сахаром облепи, не возьму ее в рот, и устрицы тоже не возьму: я знаю, на что устрица похожа".

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

Но после второго стакана вина актриса осмелела настолько, что и червей отведала, и даже к соленым сверчкам приложилась. "Нужно ли их закусывать хлебом?" – все пыталась выяснить звезда экрана. Но вместо хлеба ей предложили заполировать еще пару часов назад шевелящуюся вкуснятину печеньем из сверчковой муки или пирожком с рисом и шелкопрядом. 

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

И тут же полетели советы, как экзотические блюда можно сочетать с русской кухней. Наевшиеся насекомых звезды решили, что червей хорошо заедать маринованным огурчиком, сверчки как закуска к пиву хорошо пойдут, а шелкопрядов вообще детям можно в школу для перекуса давать вместо  сухариков. Диетолог Мухина кивала головой и напоминал, что у насекомых есть трегалоза, которая включает самоочищение клеток от продуктов распада, за что считается "молекулой жизни". 

Услышавший это 63-летний актер Михаил Богдасаров тут же принялся уплетать пряных рисовых кузнечиков. Хрустел за обе щеки, аки семечками. И признавался, что если не знать, что ешь, никогда не догадаешься – "как таранка на вкус".

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

Кузнечик, как нахваливала Мухина, необходим для поддержания и роста мышц, он благотворно влияет и на иммунную систему. А саранча, мол, улучшает обмен веществ и циркуляцию крови. Самые же полезные – бамбуковые черви. В них тебе и цинк, и маний, и витамины. Так что когда не хватает денег на мясо, посмотрите под ноги – еда там прыгает и ползает. Бери да готовь. Экономно и полезно! 

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

Хочется перефразировать филатовский "Сказ про Федота-Стрельца": "Вот несчастье, вот беда, // Дичи нету и следа. Cъем кузнечика я ножку, // Хоть какая, да еда! // А вообче-то говоря, Саранчу ругают зря. // Саранча – она в подливке // Ведь не хуже глухаря!.. "

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
По теме

Клинтон выступила с дерзким заявлением о Владимире Путине

Политик решила говорить прямо все, что думает

Маск одним словом отреагировал на заявление Путина о ядерной атаке

Глава космической компании намекнул, что он понимает логику главы России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей