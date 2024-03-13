Бывший муж Пугачевой раскрыл заработки певицы в СССР

Бывший муж Пугачевой раскрыл заработки певицы в СССР
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Продюсер заявил, что Алла все отдавала государству

В советские годы гонорар Аллы Пугачевой составлял примерно 7 с половиной рублей за сольный концерт, вспоминает продюсер и экс-супруг Примадонны Евгений Болдин.

В те времена, указывает Евгений, каждый артист выступал по собственной ставке. И Пугачева исправно платила за шоу государству.

Как-то Примадонна выступила в Тбилиси на стадионе в десять тысяч мест. При этом билет с рук обходился зрителям в десять рублей. И, пока остальные зарабатывала, Алла Борисовна, утверждает Болдин, все отдавала государству. Оставалась, что называется, под колпаком – под наблюдением была каждая поездка.

Продюсер вспомнил, как за пару недель до выступления Примадонны на площадку приезжали представители Минфина и ОБХСС – чтобы тщательно и досконально все проверить. Поэтому ни о каких заработках не могло быть в то время и речи.

Кстати, Болдин не сомневается, что в один момент российский народ простит Примадонну. Правда, на это потребуется время.

Источник: NEWS.ru ✓ Надежный источник
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