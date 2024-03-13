Взяли Цыганова: Матвеева убрали с роли фильма "Мастер и Маргарита"

Художник по костюмам показала артиста в образе

Российский актер, известный по фильму "Триггер", Максим Матвеев мог воплотить главного героя Мастера в нашумевшей экранизации "Мастер и Маргарита". Об этом рассказала специалист по костюмам Надежда Балабанова и поделилась фотографиями артиста.

Оказалось, что фильм по книге Булгакова планировали снять еще шесть лет назад. Именно те пробы и проходил звезда кинокартины "Союз Спасения". Тогда и режиссер был другой – Николай Лебедев. Впрочем, спустя два года он увлекся съемками другого проекта, и команда "Мастера и Маргариты" полностью сменилась, в том числе подобрали новых артистов.

Михаил Локшин, который в результате снял экранизацию по произведению, на роль Мастера утвердил Евгения Цыганова, а Маргариту воплотила его жена Юлия Снигирь.

Премьера киноленты "Мастер и Маргарита" состоялась в начале этого года и за первые дни заработала более 410 миллионов рублей. К десятым числам марта прибыль от картины переступила отметку в два миллиарда рублей. При этом бюджет фильма составляет 1,2 миллиарда.

Фильм, снятый по культовому роману, сразу нашел отклик в сердцах россиян. Однако не обошлось без скандала. Российский ученый создал нейросеть, которая проверяет фильмы на плагиат. Искусственный интеллект обнаружил в фильме "Мастер и Маргарита" скандальную деталь.