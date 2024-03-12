За что ушедшая из жизни Моргунова осуждала Пугачеву: "Это же личное!"

Однажды певица пригласила ведущую на дачу, но та отказалась

Прославленного диктора СССР Светланы Моргуновой не стало 10 марта. Ведущая скончалась в результате оторвавшегося тромба. Сейчас звезду вспоминают все: и коллеги, и общественность. Композитор Владимир Евзеров, который часто бывал с ней на мероприятиях, отметил, что Светлана была добрым, зажигательным человеком. При том, что Моргунова любила шумные веселые вечеринки, она никогда не сплетничала о других, отметил автор песен. Однажды Моргунова осудила Аллу Пугачеву за это.

Евзеров вспомнил, что история произошла в гримерке после концерта Валерия Леонтьева, где собралась небольшая компания знаменитостей. Засидевшись допоздна, Примадонна засобиралась домой, на прощание заявив, что теперь присутствующие могут о ней посплетничать. Из-за чего диктор возмутилась. Тогда Пугачева пригласила Светлану к себе на дачу и пообещала рассказать всю правду о российской эстраде, но диктор отказалась.

"Это же личное, так нельзя!" – вспомнил Евзеров слова ведущей.

Напомним, Светлана Моргунова покинула этот мир в возрасте 84-лет. Без сознания в собственной квартире ее нашла помощница. Приехавшая скорая помощь только констатировала смерть. Последние годы легендарная ведущая жила в уединении .Тяжелым ударом для нее стала смерть единственного сына, который скончался в 2020 году от коронавируса.