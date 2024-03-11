Тест: каковы ваши знания в географии?

Тест: каковы ваши знания в географии?
Фото: Christopher Tamcke/www.globallookpress.com
Оцените свои способности

Знаете ли вы, что в одной столице азиатской страны есть должность толкателя, который буквально толкает людей в пиковые часы, чтобы те смогли влезть в поезда метрополитена? Сможете ли вы угадать этот город?

А знаете ли вы, какая столица является самой южной во всем земном шаре? Предлагаем вам пройти тест и оценить свои географические познания. Правильный ответ можно угадать в некоторых случаях и за счет наблюдательности.

А ранее мы предлагали читателям пройти тест на эрудицию.

Источник: Ридус ✓ Надежный источник
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