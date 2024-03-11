Тест: каковы ваши знания в географии?

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Знаете ли вы, что в одной столице азиатской страны есть должность толкателя, который буквально толкает людей в пиковые часы, чтобы те смогли влезть в поезда метрополитена? Сможете ли вы угадать этот город?
А знаете ли вы, какая столица является самой южной во всем земном шаре? Предлагаем вам пройти тест и оценить свои географические познания. Правильный ответ можно угадать в некоторых случаях и за счет наблюдательности.
А ранее мы предлагали читателям пройти тест на эрудицию.
Путешественники тратят недостаточно денег