Тест: каковы ваши знания в географии?

Оцените свои способности

Знаете ли вы, что в одной столице азиатской страны есть должность толкателя, который буквально толкает людей в пиковые часы, чтобы те смогли влезть в поезда метрополитена? Сможете ли вы угадать этот город?

А знаете ли вы, какая столица является самой южной во всем земном шаре? Предлагаем вам пройти тест и оценить свои географические познания. Правильный ответ можно угадать в некоторых случаях и за счет наблюдательности.

А ранее мы предлагали читателям пройти тест на эрудицию.