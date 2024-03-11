Вышвырнутый из телешоу сын довел Канделаки до слез

Молодому артисту указали на дверь

Некоторое время назад в прессе начали активно обсуждать появление сына популярной телеведущей Тины Канделаки на шоу "Новая Фабрика звезд". Злые языки поговаривали, что без звездной матери Лео не взяли бы на проект. Впрочем, пробыл он там недолго. История с завершением участия в телешоу довела Канделаки до слез.



Лео сумел засветиться всего в двух выпусках проекта. Молодой человек демонстрировал свой талант строгим наставникам, однако впечатлил далеко не всех. Так, известный музыкант Сергей Шнуров отказался отдавать свой голос за артиста, объявив, что панкам нет места на телевидении.



Стоит отметить, что другие участники шоу болезненно отреагировали на решение Шнурова, они даже хотели вступиться за Лео и спасти его. Однако молодой человек отказался от помощи друзей и объявил, что готов покинуть телешоу. Такое мужественное и взрослое поведение парня заставило Тину Канделаки разрыдаться. Своими эмоциями звездная мама начинающего артиста поделилась в социальных сетях.

"Сынок, я тобой горжусь. Мои глаза в слезах радости от того, каким мужчиной ты вырос",– написала звезда.

К слову, первый выпуск "Новой Фабрики звезд" закончился скандалом с Лео. Сергей Шнуров нарушил правила ради молодого певца.

