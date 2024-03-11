Необычный инцидент произошел в Астраханской области

К сожалению, случаи воровства – не редкость в нашей стране. Однако иногда поступки злоумышленников поражают. Так, стало известно о необычной трагедии в жизни россиянина – мужчина лишился гаража.



Резонансный инцидент произошел в Астраханской области. Там обескураженный мужчина обнаружил, что его массивный гараж украли. Россиянин написал заявление в правоохранительные органы и надеется найти воришку.



Стоит отметить, что это не первый случай странных краж в данном регионе. Недавно другой житель области жаловался на то, что у него украли алюминиевый таз и ковш.

