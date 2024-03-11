Почему никто не берет перекроенную Викторию Боню замуж: "Для утех"

Специалист сравнила телезвезду с Мэрилин Монро

Один из самых скандальных психологов российского интернета Вероника Степанова сделала заявление о Виктории Бони. По словам специалиста, телезвезда не может выйти замуж из-за своей "неблагородности". Она сравнила ее с Мэрилин Монро, заявив, что обе они роковые женщины, но при этом одинаково несчастны в любви.

"Есть что-то такое, не очень благородное. Это такая женщина – для утех, для любви. Это не женщина для построения серьезных, долгих отношений", — написала психолог в своем блоге о ведущей.

Она считает, что по этой причине звезда не смогла ужиться с миллиардером Алексом Смерфитом, с которым была в гражданском браке. А теперь не может встретить нового мужа. Степанова не отрицает, что Боня действительно хороша собой, но по аналогии с американским секс-символом 50-х никто не воспринимает ее всерьез. Как известно, недавно дива перекроила себя у пластического хирурга, заметно помолодев.



Напомним, 44-летняя Виктория Боня ни разу не была замужем официально. После ирландского богача, от которого она родила дочь, у экс-участницы группы "ВИАгра" был роман с российским бизнесменом Русланом Гасановым. Однако и эти отношения быстро закончились без кольца на пальце. Сама ведущая уверяла, что из-за разницы в возрасте.

Ранее сообщалось, что Викторию Боню с позором выставили из Монако, и теперь телезвезда не может вернуться к себе домой.