Сколько раз в день нужно есть: врач развенчала популярный миф диетологов

Специалист считает, что многие перегружают пищеварительную систему

Частые приемы пищи ускоряют метаболизм — один из самых распространенных мифов, который не имеет под собой никаких оснований. Однако многие верят и едят по пять, а то и шесть раз в день, как советуют "диетологи". Доктор Диляра Лебедева предупредила, что частые приемы пищи перегружают пищеварительную систему и не несут никакой пользы. По словам специалиста, за день необходимо есть не больше трех раз.

Доктор отметила, что при этом нужно исключить все перекусы и внеплановые чаепития. Такой режим Лебедева называет правильным питанием. Она считает, что есть чаще необходимо только в крайних случаях и отдельным категориям людей.

"Чаще чем три раза в день питаться могут те, кто находится в состоянии истощения, с низким уровнем кортизола, с дефицитом массы тела, а также работники, осуществляющие тяжелый физический труд", — уточнила специалист.

Также по словам Диляры, часто нужно есть женщинам, которые ждут ребенка, мамам, чьи дети на грудном вскармливании, и людям с удаленным желчным пузырем. А вот перекусы без причины вредят ЖКТ, считает доктор. Она отметила, что у людей, которые едят больше трех раз в день, чаще возникает ощущение голода, и как следствие переедание.

Врач также подчеркнула, что каждый из трех приемов пищи должен быть сбалансированным и сытным. При этом важно добавлять в рацион рыбу, яйца и продукты из молока.

Ранее эксперты рассказали, какие продукты считаются ошибочно полезными.