Масленица 2024: как и когда отмечать, приметы и традиции праздника

Каждый день масленичной недели наделен особым смыслом

Масленица — один из самых почитаемых праздников в России. Гуляния длятся целую неделю, в этот период народ веселится, играет в традиционные игры и ест блины. Ежегодно даты Масленицы плавающие и зависят от Пасхи. В этом году россияне отметят этот праздник с 11 по 17 марта.

Каждый день Масленицы наделен особым смыслом и ритуалами. Так, в давние времена масленичную неделю делили на две половины. С понедельника по среду — узкая, с четверга по воскресенье — широкая.

Первые дни праздника по традиции идет активная подготовка. В это время народ строит чучело и наряжает его в лохмотья. Стоять оно будет до конца недели. Также начинают печь блины. Первый обязательно нужно отдать малоимущим.

По давней традиции, в первые дни масленичной недели ходили свататься. В этот период молодой человек может попросить руку и сердце своей избранницы у родителей. Кроме того, с понедельника по среду теща по традиции должна кормить зятя блинами. Приметы говорят, что чем дружелюбнее между ними отношения, тем больше муж дочери съест угощений.

Во время широкой Масленицы начинаются всеобщие гулянья. Принято петь, играть и веселиться. Начиная с пятницы, родственники приглашают друг друга в гости — сначала зять угощает блинами тещу, затем невестка сестер мужа.

Заканчивается масленичная неделя сжиганием чучела. Считается, что вместе с ним уходит зима, а также все беды, горести и несчастья. В этот день также принято просить у родных прощения за все обиды.

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