Мужчин напугали последствиями одного сексуального расстройства

Мужчин напугали последствиями одного сексуального расстройства
Фото: www.unsplash.com
К этой сфере жизни нужно относиться внимательно

Половое влечение, регулярная интимная близость с любимым человеком являются важной составляющей полноценной жизни. К сожалению, нередко в этой сфере появляются серьезные проблемы. Так, знаменитый российский уролог посоветовал мужчинам напрячься при наличии одного сексуального расстройства.

Доктор медицинских наук Александр Лубенников решил обсудить такую щекотливую тему, как самоудовлетворение. Как оказалось, последствия этого способа снять сексуальное напряжение могут быть весьма плачевными. В первую очередь, если это происходит слишком часто, могут серьезно пострадать отношения с любимым человеком – на него просто не хватит сексуального запала.

По словам опытного специалиста, трубить тревогу и обращаться к врачу следует в том случае, если тяга к самоудовлетворению начала носить патологический характер. Например, если мужчина буквально одержим этим процессом, несмотря на наличие постоянной партнерши.

Даже если любимого человека нет, слишком частые позывы могут говорить о расстройствах. Уролог отметил, что, в первую очередь, подобные аномалии в поведении объясняются психологическими причинами. Так что если ситуация развивается в русле патологии, следует срочно обратиться к психологу.

К слову, ранее стало известно, какой размер полового органа считают идеальным женщины.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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