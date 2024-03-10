Вдова Жванецкого рассказала об отношениях Пугачевой с сатириком

Всплыла неожиданная правда об отношениях Жванецкого и Пугачевой
Алла Пугачева и Михаил Жванецкий. Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press/www.globallookpress.com
У знаменитостей была особая связь

Между Аллой Пугачевой и Михаилом Жванецким, как известно, была крепкая дружба. Несколько лет артисты регулярно встречались друг с другом как на сцене, так и за ее пределами. Вдова сатирика Наталья рассказала, как на самом деле складывались отношения знаменитостей, когда на них не были нацелены камеры.

По словам женщины, связь Пугачевой и Жванецкого была построена исключительно на взаимном интеллектуальном интересе: артист видел в певице невероятно умную и образованную женщину, с которой ему всегда было интересно. При этом, уверяет Наталья, ничего платонического в их отношениях не было, хотя она не исключает небольшую влюбленность, когда те только начали общаться друг с другом.

Наталья рассказала, что у Пугачевой и Жванецкого всегда было много общих тем для разговора. 

"Она на него действовала каким-то странным образом, она на него производила просто неоглушительное впечатление", – призналась вдова.

При встречах артисты довольно часто выпивали, поскольку в противном случае каждый из них чувствал себя в присутствии другого немного скованно, рассказала жена Жванецкого. 

По словам Натальи, она никогда не ревновала супруга к Алле Пугачевой. Напротив, певица всегда вызывала в ней восхищение из-за небывалой энергетики, которую источала.

Сейчас Алла Пугачева и Михаил Жванецкий не пользуются прежней любовью народа. Артистку критикуют за резкие заявления в адрес россиян, а покойному сатирику припоминают диалоги 10-летней давности. Из-за них недавно в Ростове-на-Дону было решено убрать памятник юмористу на одной из главных улиц города.

Источник: Вокруг ТВ
По теме

"Патриоты и предатели": Голубкина выступила с громким заявлением

Артисты продолжают обсуждать тему массовой миграции коллег

Собчак публично заявила о желании "убить клеща", испортившего ей жизнь

Журналистка прокомментировала две документальных ленты

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей