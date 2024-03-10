Почему взрослым важно советоваться с детьми и как этому научиться

Советы от мамы и бизнес-тренера

Нужно ли советоваться с детьми? У них меньше жизненного опыта. Зачем привлекать их к взрослым проблемам, когда мы, взрослые, наоборот, хотим оградить детей от различных вопросов. Ольга Паратнова, мама четырех детей, бизнес-тренер, рассказала о том, что советоваться с детьми не только нужно, но и очень важно.

Почему важно советоваться с детьми

Советоваться с детьми важно по нескольким причинам. Во-первых, обращаясь за советом к своим детям, показывая доверие и уважение, вы сможете наладить с ними контакт. Советуясь, вы показываете пример доверительного общения. И поэтому, когда дети будут становиться старше, тоже будут вам доверять. Даже когда войдут в подростковый и взрослый возраст, они продолжат делиться проблемами, тревогами и тем, что для них действительно важно. А этого хочется каждому родителю.

Во-вторых, то, что вы советуетесь с детьми, помогает им развивать свое мышление, аналитические навыки, навыки принятия решений.

В-третьих, у детей еще "незамыленный" взгляд. Они смотрят на многие моменты иначе, чем взрослые. Их мнение может быть полезно.

Чтобы научиться этому важному навыку – советоваться с детьми – важно придерживаться одного принципа.

Как советоваться с детьми

Разговаривайте с детьми, как со взрослыми, немного на вырост. Как будто они чуть-чуть взрослее, чем сейчас. Важность такого общения в том, что кого мы видим в детях, теми они и будут. Если мы видим в них малышей, то они будут оставаться в инфантильности и продолжат действовать как маленькие. Если мы видим в них взрослых, разговариваем с ними соответственно, они будут стремиться расти.

Если мы понаблюдаем за собой, то увидим, что по-разному общаемся со взрослыми и с детьми. С детьми мы обычно не делимся тем, о чем думаем и переживаем, какую книгу прочитали и что о ней думаем, какой фильм хотим посмотреть. Не делимся какими-то ситуациями по работе. Со взрослыми делимся этими вещами, для нас это логично. С детьми тоже очень важно делиться своими мыслями и переживаниями, желаниями, ситуациями на работе.

К примеру, совершенно нормально сказать 12-летней дочке: "я сейчас думаю о новом проекте на работе, хочу с тобой посоветоваться". Или сказать 10-летнему сыну о том, что было на работе и что заставляет вас переживать.

Важно не просто спрашивать совета, только чтобы показать, что мы обращаемся к детям. Но и быть готовыми внимательно выслушать все, что они скажут, принять и воспользоваться идеями. Таким образом мы показываем детям, что нам действительно важно их их мнение.

Так мы устанавливаем доверительный контакт. Если мы рассказываем детям о своей работе, мыслях, планах, переживаниях, они будут делиться с нами тем, что важно для них. Если мы закрываем себя от них, потому что они маленькие и зачем с ними делиться, то в будущем этого доверительного канала больше не будет.

Просить совета у детей может быть действительно непривычно на первых порах. Ведь мы, взрослые, привыкли самостоятельно принимать решения. Но начните советоваться с ними и разговаривайте как со взрослыми. Конечно, с учетом возраста. Так вы сохраните с ними доверительный контакт и во взрослой жизни и поможете детям научиться мыслить шире, принимать решения, становиться самостоятельными. При этом старшинство и авторитет родителя сохранится.

Эксперт: Ольга Паратнова – бизнес-тренер по вопросам управления, эксперт по разработке тренинговых программ. Основатель обучающего центра "Дом управленческого мастерства" (ДУМА) для руководителей и предпринимателей, обучение прошли 11 тыс. человек. Мама четверых детей.