Что запрещено делать на Масленицу 2024: приметы и обычаи

Каждый день масленичной недели наделен особым смыслом

Масленица – символ наступления весны и завершения зимы. В этот день с давних времен проходят всеобщие народные гулянья, игры и веселье. Словом, этот праздник олицетворяет радость и счастье. Однако существуют и запреты на Масленицу, нарушив которые, можно навлечь на себя беду.

Праздник, за которым последует Великий пост, длится всего семь дней. Помимо скорого прихода весны, он символизирует прощение. Поэтому постарайтесь не ссориться ни с кем за эту неделю. Также считает, что нельзя печалиться и тем более плакать в эти дни. Рекомендуется избегать грустных мыслей. Тогда и весь год пройдет счастливо и беззаботно.

Все привыкли, что на Масленицу нужно есть блины, и чем больше, тем лучше. Однако ни в коем случае не стоит делать начинку из мяса. Эта неделя считается переходной перед Великим постом, и воздерживаться от мясных продуктов начинают уже в этот период. Также запрещено резать блины ножом.

По канонам праздника в масленичную неделю нельзя заключать брак. Это опять же связано с предстоящим постом. Все силы и свое внимание нужно сконцентрировать на самоограничении и вере. По той же причине в дни Масленицы не следует чрезмерно развлекаться.

Запрещено в эти семь дней отказывать гостям. Если кто-то пожелает вас навестить, то принять визитера нужно обязательно. Гостей приглашают только в чистый дом и за богато накрытый стол.

Ранее мы делились рецептом вкусных блинов на Масленицу.