Извинения перед Украиной и уголовное дело: куда пропал актер Александр Паль

Артист подавал большие надежды

Известный российский актер Александр Паль быстро завоевал расположение публики блистательными ролями в популярных кинолентах. Однако в последнее время он значительно реже стал мелькать на экранах. Журналисты выяснили, что случилось со звездой и чем он занимается сейчас.



Стоит отметить, что несмотря на явное затишье в карьере молодого актера, фильмы с Александром продолжают выходить на экраны. Буквально несколько месяцев назад состоялась премьера киноленты "Живые". Фильм был снят для благотворительного аукциона Светланы Бондарчук.



Впрочем, участие в этой киноленте нельзя назвать ярким успехом. Большого резонанса в информационном пространстве фильм не вызвал. При этом в прессе обратили внимание на громкие высказывания самого Паля. После известных событий февраля 2022 года артист не стал в открытую критиковать действия властей, однако разместил на своей странице в социальных сетях покаянный пост. Там он извинился перед Украиной, но вскоре отредактировал свое послание, сделав его обезличенным, утверждают журналисты.



Кроме того, несколько лет назад артист угодил в серьезную заварушку. В 2021-м году против него возбудили уголовное дело за избиение хоккеиста Кевина Антипова. В тот раз случившееся удалось замять – спортсмен не стал выдвигать обвинения против артиста. Сейчас Александр Паль снимается в небольших проектах и продолжает жить в России.



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