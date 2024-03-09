Сколько раз в неделю нужно заниматься сексом

Сколько раз в неделю нужно заниматься сексом
Фото: www.unsplash.com
Интимный вопрос требует разъяснений

Сексуальная жизнь оказывает огромное влияние на качество отношений в паре, эмоциональное состояние и здоровье. Однако эксперты отмечают, что не стоит возводить эту часть жизни в ранг самой высокой значимости. Специалисты постарались разобраться, как часто нужно вступать в половые отношения.

Так, несколько лет назад зарубежные аналитики провели масштабный опрос, в ходе которого выяснилось, сколько раз в неделю люди занимаются сексом. Оказалось, что среднестатистический человек вступает в интимные отношения примерно 54 раза за год, то есть один раз в неделю. У людей в браке этот показатель примерно такой же – 51 раз в год. При этом отмечаются заметные различия, связанные с возрастом. 20-летние люди занимаются сексом в среднем 80 раз в год, а 60-летние –порядка 20.

Такие результаты развенчали популярный миф том, что мужчинам нужно заниматься сексом чуть ли не каждый день. Многие уверяют, что такой подход необходим для сохранения мужского здоровья.

Также под большим сомнением заявления о том, что секс нужен для борьбы с прыщами, в целом для поддержания организма в тонусе и так далее. В первую очередь отмечается, что главной задачей интимных отношений является сближение партнеров и выстраивание более тесных эмоциональных связей, а не сам факт совершения полового акта.

К слову, ранее стало известно, какой размер мужского достоинства женщины считают идеальным.

Источник: naked-science.ru ✓ Надежный источник

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