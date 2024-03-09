Всплывшие сплетни о фото в золотых трусах смутили Пересильд

Девушка рассказала, что после выхода нашумевшего фильма подобных слухов ходит много

Дочь актрисы Юлии Пересильд, Анна, недавно сыграла школьницу в прогремевшем сериале "Слово пацана". 14-летняя девочка, блестяще справившаяся с трагической историей своей юной героини, сразу стала знаменитой, ее начали узнавать и обсуждать. Как и о всякой популярной личности, об Анне тут же начали сочинять самые невероятные слухи.

Так, недавно подростку приписали фотосессию за бешеные деньги, где она якобы предстала перед камерой в элитном белье. Юная актриса, которую сплетня смутила, назвала ее "безумной и смешной".

"Написали, что Айгуль сфотографировалась в золотых трусах за полмиллиона", – рассказала Анна.



Молодая звезда пока неплохо справляется с огромной волной популярности, разом обрушившейся на ее голову спустя короткий период после громкой премьеры. Возможно, ей помогает опыт матери-актрисы и отца-режиссера. Девушка постоянно дает интервью, работает со знаменитыми режиссерами, а подписчиков в ее соцсетях уже почти миллион. Анна прекрасно понимает, что слухи, даже самые безумные и нелепые, это часть актерской профессии, и не обращает на них внимания.

Ранее мы писали, что исполнительница роли Айгуль в "Слове пацана" категорически не согласна с критикой сериала и хейтом в его адрес.

