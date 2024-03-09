Умерших поминают неправильно: священники развенчали "кладбищенские" мифы

В христианскую традицию многие пытаются привнести суеверия

В православной традиции есть день, когда молятся об усопших. Он называется Вселенская родительская суббота. Однако, поскольку православная церковь в России относительно "молодая" после многих десятилетий атеизма, то многие совершают немало ошибок при отправлении тех или иных обрядов.

Немного осталось до начала Великого поста, довольно строгого по отношению к другим аналогичным периодам. Помимо ограничений в пище, верующим советуют почаще ходить в храм. В этот период на службах в церкви нередко упоминают смерть. Согласно христианской традиции, это одновременно и грустное, и радостное событие, поскольку означает переход в жизнь вечную.



Помянуть ушедших можно дома во время утренней молитвы или в храме на литургии. К тому же церковный календарь отводит на эти поминовения специальный день – субботу.

В году есть несколько дней, названных родительскими субботами, когда можно помолиться об умерших близких. Особых поминальных дней в православной традиции насчитывается семь, в них тоже можно помолиться за почивших близких. Но есть две особых, "вселенских" субботы, когда можно поминать вообще всех усопших, даже незнакомых. В эти дни можно помолиться на кладбище самим или позвать священника для служения панихиды.

Но не стоит совершать популярные ошибки и устраивать суеверия, неверно принимаемые за христианские традиции. Так, к примеру, обычай нести на кладбище искусственные цветы или продукты – новодел с советских времен. Сами священники много раз напоминали, что этот "кладбищенский" миф не имеет никакого отношения к христианству. Можно принести еду в храм. В парастасы около кануна (большой четырехугольный подсвечник) ставится стол, и после службы приношения раздают тем, кто нуждается. Подобное действие одобряется Церковью куда больше, нежели поминки за богатым столом дома.

Еще одна ошибка, совершаемая верующими – многие думают, что поминать умерших можно только в родительские субботы, и поэтому в храм ходят редко. Это не так. Каждая суббота – поминальная, если не совпадает с большим праздником типа Рождества. Но если нет возможности прийти в храм, можно помянуть усопших дома, и это Церковь одобряет и призывает делать почаще.

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