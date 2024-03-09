Самый опасный завтрак: с такой едой лучше не начинать утро

Самый опасный завтрак: с такой едой лучше не начинать утро
Фото: Jürgen Pfeiffer/www.globallookpress.com
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Иначе все закончится панкреатитом

Вредный завтрак – тот, который состоит в основном из жиров и сахара. Сюда можно включить жареное, колбасу, майонез и конфеты, сыр и множество остальных вредных продуктов, которыми мы питаемся регулярно, указывает гастроэнтеролог Сергей Вялов.

Беда такого завтрака в его увеличении нагрузки на поджелудочную железу, а также способствование ускорения развития атеросклероза кровеносных сосудов.

Сыр, указывает медик, явно не относится к продуктам, которые необходимо потреблять в большом количестве из-за обилия жиров (порядка 50%). Такая еда – достаточно трудный процесс для поджелудочной железы. Орган начинает работать на износ.

Постоянное употребление подобных продуктов, добавил медик, способствует развитию панкреатита.

А ранее Вялов рассказал россиянам, какие продукты следует обязательно включить в утренний прием пищи.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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