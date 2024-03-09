Медик рассказал, какие болезни вызывает постоянное употребление белого хлеба

Россиян предупредили о болезнях из-за употребления белого хлеба
Фото:unsplash.com
продолжениеСамый опасный завтрак: с такой едой лучше не начинать утро
Врач-диетолог рассказал, чем заменить важный продукт

"Хлеб  —  всему голова", твердят нам с детства бабушки и родители, которые привыкли заедать любое блюдо этим продуктом. Однако со временем выясняются неприятные последствия, которые могут возникнуть из-за пшеничного хлеба в рационе. Так, доктор медицинских наук в сфере диетологии Михаил Гинзбург предупредил россиян, что есть постоянно этот продукт может быть опасно для организма.

По словам медика, все дело в муке. Чтобы добиться идеального белоснежного цвета и нежного вкуса, ее слишком тщательно обрабатывают. В результате продукт теряет все свои полезные свойства. Кроме того, в такой выпечке крахмал стремительно распадается на глюкозу, которая вызывает скачки сахара в крови. 

Михаил отметил, что часто, съедая кусочек белого хлеба, пациенты наблюдают у себя не самые приятные метаболические симптомы, которые могут быть причиной развития опасных заболеваний. 

"Это болезни современного образа жизни: гипертония, атеросклероз, сахарный диабет, опухоли ряда локализаций, подагра",  —  предупредил врач любителей выпечки.

Впрочем, отказываться от хлеба совсем нет нужды, заявил диетолог. Он считает, что достаточно просто заменить выпечку из муки высшего сорта на ту, что пекут из грубой и цельнозерновой. 

Ранее сообщалось, что врач запретил некоторым россиянам есть кашу на завтрак. 

Источник: Sputnik ✓ Надежный источник
По теме

Бондарчук сделала откровенное заявление о разводе

Теледива поделилась личными переживаниями

Губерниев неожиданно вступился за Пугачеву после постыдного конфликта

Комментатор назвал примадонну великой певицей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей