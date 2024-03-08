Британский миллионер завещал внучкам всего лишь по пять тысяч рублей

Британский миллионер завещал внучкам всего лишь по пять тысяч рублей
Фото: freepik.com
Богатый англичанин обиделся на родственниц

Недавно в Британии прошел суд, в котором женщина и пять ее дочерей сражались за наследство состоятельного родственника. Оказалось, что в завещании 91-летний мужчина оставил вдове старшего сына и ее дочерям по 50 фунтов стерлингов, что составляет чуть менее шести тысяч рублей.

Служивший много лет в армии Фредерик Уорд-старший сумел к концу своего земного пути скопить примерно полмиллиона фунтов стерлингов (почти 58 миллионов рублей). Завещание мужчины стало неприятным сюрпризом для некоторых его родственников. Оказалось, что основной капитал он завещал младшим детям. А жена его умершего старшего сына и их дети получили всего по пятьдесят фунтов.

Завещание было составлено за пару лет до смерти состоятельного британца. Он лишил наследства невестку и внучек, потому что лелеял глубокую обиду на них. Оказывается, никто из этих шестерых не навещал его в последние несколько лет его жизни. Терпеть такое равнодушие Фредерик Уорд не стал и наказал эгоистичных родственниц оскорбительно крошечным наследством.

Ранее мы писали о том, что дочь умершей в 2020 году певицы Валентины Легкоступовой рассказала о самой ценной вещи из наследства, оставленного ей матерью.

Источник: Daily mail ✓ Надежный источник
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