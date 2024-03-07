Телеведущий Губерниев выступил на стороне Пугачевой после конфликта с Михайловым

Губерниев неожиданно вступился за Пугачеву после постыдного конфликта
Алла Пугачева. Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press/globallookpress.com
Комментатор назвал примадонну великой певицей

Видеоролик, записанный недавно Аллой Пугачевой для Стаса Михайлова, взорвал Сеть. В нем примадонна с едкой насмешкой сообщила бывшему коллеге по отечественной сцене, что "нормальные люди" в Россию возвращаться не собираются, а затем и вовсе нецензурно приложила певца. Многие ополчились на беглую артистку из-за ее постыдного поведения и осудили хамство в адрес бывшего коллеги по сцене.

В очередной раз прозвучало предложение признать Аллу Пугачеву иноагентом. Однако хейт поддержали далеко не все известные личности. Например, популярный телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выступил в поддержку певицы, сообщив, что слушает ее и считает великой певицей.

"На каждый роток не накинешь платок", – подчеркнул комментатор.

Напомним, депутат Государственной думы Алексей Журавлев вынес предложение о признании Аллы Пугачевой иноагентом, что отнимет у нее возможность зарабатывать в России. Он заявил, что "потерявшую всякий стыд" примадонну надо лишить концертов и авторских отчислений из страны, которую певица ненавидит. Еще раньше с аналогичной просьбой к генеральному прокурору России Игорю Краснову обращался известный активист Виталий Бородин.

Ранее мы писали, что фаворит Аллы Пугачевой назвал ее провокацию с катанием на яхте под украинскую песню издевкой.

Источник: Газета.ру ✓ Надежный источник
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