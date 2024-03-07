Умер известный советский артист Николай Чемезов

Умер известный советский артист
Фото: www.unsplash.com
Не стало звезды киноленты "Сыновья уходят в бой"

Новости об очередной трагедии разорвали информационное пространство. Сегодня, 7 марта, стало известно о смерти популярного советского артиста Николая Чемезова. Земное пребывание знаменитости оборвалось в возрасте 78 лет.

Что конкретно послужило причиной смерти пожилого артиста, не сообщается. Печальными вестями поделились в родном культурном учреждении покойного артиста – Забайкальском краевом драмтеатре. Его подмосткам артист посвятил более двух десятилетий своей жизни.

Широкому российскому зрителю актер запомнился блистательными ролями в популярных кинолентах "Сыновья уходят в бой" и "Летучий миллиардер". Когда состоится траурная церемония прощания с культурным деятелем, пока неизвестно.

Чемезов появился на свет в 1945-м году. Он родился на Урале. После завершения театрального училища работал во многих культурных учреждениях нашей страны. Коллеги запомнили артиста как очень ответственного профессионала, который подарил зрителю много ярких и запоминающихся ролей.

Напомним, ранее стало известно о смерти народного артиста России, которого очень любили на Украине.

Источник: Забайкальский краевой драмтеатр ✓ Надежный источник

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