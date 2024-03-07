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Россияне с облегчением заканчивают короткую рабочую неделю и уходят на длинные выходные – мартовские праздники в этом году длятся три дня. Однако погодные условия оставляют желать лучшего.
Так, синоптики огорчили жителей страны прогнозом погоды. В Центральной России ожидается понижение температуры и мокрый снег.
На Юге страны будет не выше +8 градусов, хотя еще несколько дней назад доходило до +15. А на Урале и в Западной Сибири и вовсе похолодает до -20 градусов. В Якутии на праздниках будет до -40 и снежные заносы.
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