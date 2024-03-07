Певец Савин назвал издевкой танец Пугачевой под украинскую песню

Фаворит Пугачевой назвал издевкой ее провокацию с украинской песней
Алла Пугачева. Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка начала демонстрировать свое истинное лицо

Шумиха вокруг знаменитой российской певицы Аллы Пугачевой в последние дни резко усилилась. Виной тому ряд ее поступков, которые взбеленили общество. Чего стоят одни пляски звезды под украинскую народную песню. Своим мнением по этому поводу поделился артист Сергей Савин.

Недавно в прессе начали активно обсуждать видеоролик, который бывшая примадонна отечественной эстрады сама выложила в социальные сети. На нем она прекрасно проводит время на роскошной яхте и пританцовывает под популярную украинскую композицию.

Савин, которого многие называют фаворитом Пугачевой, так как в свое время благодаря ее благосклонности перед артистом раскрыл свои двери российский шоу-бизнес, резко отреагировал на провокацию артистки.

Сергей уверен, что знаменитость специально выложила эту песню, так как понимала, что многие жители нашей страны сочтут ее оскорбительной. Постепенно Пугачева начинает показывать свое истинное лицо: теперь жесткие высказывания звучат не только из уст ее мужа-иноагента, но и от самой певицы.

"Это осознанная провокация и издевка, полагаю. Она плевала на россиян", – поделился своим мнением Савин.

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник
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