Гнать из Петербурга: известный артист врезал Шнурову

Песни питерского коллектива ему крайне не нравятся

Бывший солист группы "АукцЫон" Сергей Рогожин нелестно высказался о Сергее Шнурове. Артиста возмутило, какой посыл несет творчество лидера группы "Ленинград".

Музыкан утверждает, что человека, который пропагандирует идею "В Питере – пить!" нужно гнать из Санкт-Петербурга, поскольку город не про такие низменные ценности. Рогожина возмутило, что человека в спортивных штанах и майке алкоголичке, который при этом вставляет себе дорогие зубы и летает на дорогих самолетах, слушает публика и считает авторитетом.

"Это история пути наименьшего сопротивления, когда из любой публики можно сделать стадо скотов, играя на их низменных чувствах", – заявил артист.

Певец утверждает, что в творчестве Шнурова нет особой ценности ни для Санкт-Петербурга, ни для всей России. Поэтому группе "Ленинград" нельзя позволять вести себя подобным образом и распространять пагубные идеи в массы.

Ранее Рогожин высказался и о ситуации с Аллой Пугачевой, заявив, что ее категорически нельзя хоронить на Новодевичьем кладбище, поскольку артистка потеряла уважение своих поклонников.