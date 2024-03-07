Певец Сергей Рогожин возмутился из-за творчества Шнурова

Гнать из Петербурга: известный артист врезал Шнурову
Сергей Шнуров. Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Песни питерского коллектива ему крайне не нравятся

Бывший солист группы "АукцЫон" Сергей Рогожин нелестно высказался о Сергее Шнурове. Артиста возмутило, какой посыл несет творчество лидера группы "Ленинград". 

Музыкан утверждает, что человека, который пропагандирует идею "В Питере – пить!" нужно гнать из Санкт-Петербурга, поскольку город не про такие низменные ценности. Рогожина возмутило, что человека в спортивных штанах и майке алкоголичке, который при этом вставляет себе дорогие зубы и летает на дорогих самолетах, слушает публика и считает авторитетом.

"Это история пути наименьшего сопротивления, когда из любой публики можно сделать стадо скотов, играя на их низменных чувствах", – заявил артист.

Певец утверждает, что в творчестве Шнурова нет особой ценности ни для Санкт-Петербурга, ни для всей России. Поэтому группе "Ленинград" нельзя позволять вести себя подобным образом и распространять пагубные идеи в массы.

Ранее Рогожин высказался и о ситуации с Аллой Пугачевой, заявив, что ее категорически нельзя хоронить на Новодевичьем кладбище, поскольку артистка потеряла уважение своих поклонников.

Источник: Абзац
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