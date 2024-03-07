Один шанс на 400 миллионов: теленок с двумя головами родился в США

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На ферме в американском штате Луизиана произошло уникальное событие – родился двуголовый теленок. Подобная мутация встречается один раз на 400 млн случаев.
У животного две пары глаз, два рта и носа. Он может спокойно питаться любой пастью, поскольку все соединяется в задней части горла. Теленку дали имя Двуликий.
Питомец уже делает первые шаги, хотя фермеры полагают, что долго он не проживет. По их словам, то, что животное дожило до своего рождения – большая удача.
"Мы знаем, что у этого теленка будет короткая продолжительность жизни и, скорее всего, он проживет всего несколько дней", – сказано в сообщении фермеров в соцсетях.
В остальном Двуликий выглядит абсолютно как обычный теленок. Питомцу сложно поднимать тяжелую голову, но с каждым усилием это получается все лучше.
Как говорят фермеры, рождение настолько необычного детеныша – невероятно стечение обстоятельств. В действительности у коровы было бы больше шансов выиграть в лотерею, чем произвести на свет подобного живого теленка.
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