Внебрачный сын Жванецкого обругал Россию и украл деньги у супруги - СМИ

О знаменитом отце он отзывается с презрением

Михаилу Жванецкому всегда свойственны были искрометные шутки и легкий характер. Его любили зрители и журналисты. А вот с детьми не заладилось. Жванецкий шутил: "Одно неверное движение, и ты отец". У него самого таких "движений" получилось пятеро, из них законный лишь один, младший сын Дмитрий от второй официальной жены.

Любвеобильность сатирика вошла в легенды, о нем говорили как о дамском угоднике. Он был женат дважды, но "муз" у него было куда больше. "Бастарды" Жванецкого не особо любят говорить о том, что их отец – знаменитый сатирик. Самые злобные отзывы о юмористе исходят от его сына Андрея Рывкина, рожденного сиделкой матери Жванецкого. Молодой человек живет в США, пописывая в местные газеты и журналы. Известным его сделало эссе об отце.

В этом тексте Рывкин не стеснялся, бросив, что отец ограничивался лишь подачкой раз в год, вручая ему конверт с тысячей долларов и упрекая, что взрослый парень берет деньги у отца. Журналист вспомнил, что впервые отец похвалил его, узнав про первую вышедшую статью. Сам же он открещивается от Жванецкого, утверждая, что тот его не воспитывал, не учил "писать политические колонки на английском в самые престижные издания мира" и сочинять клипы и фильмы.

Личная жизнь у сына сатирика складывается неровно. Он был женат, но вскоре развелся, получив обвинение о краже от бывшей жены. Женщина обвиняла его в воровстве 75 тысяч долларов, пишут медиа. Продолжения у истории не было.

Ранее мы писали, что вдова Жванецкого рассказала, какой город считает самым комфортным для жизни.

