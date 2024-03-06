Из-за турагента россиянка не попала в Турцию

Из-за турагента россиянка не попала в Турцию
Фото: freepik.com
Нерадивый специалист пошел под суд

Чтобы поехать за границу, большинство отдыхающих обращаются в турагентства, чтобы не возиться с оформлением бумаг и избежать каких-либо проблем с документами, визами и разными тонкостями. Российская туристка собралась поехать в солнечную Турцию, для чего купила путевку в агентстве своего города. Однако по вине сотрудника туроператора она в республику просто не попала.

Правила въезда в страну гласят, что срок действия загранпаспорта должен составлять минимум 120 дней со дня пересечения турецкой границы. У россиянки дата окончания срока действия оказалась раньше и в страну ее просто не пустили. Возмущенная женщина потребовала от турагенства компенсацию стоимости путевки, но ей отказали. После чего оскорбленная непрофессионализмом россиянка обратилась в Роспотребнадзор, а после в суд.

Там менеджер агентства утверждала, что туристка знала о том, что Турция требует именно такой срок действия заграничного паспорта. В итоге частично россиянка добилась компенсации в 63,5 тысячи рублей, полученной с сотрудника агентства. В эту сумму вошла компенсация морального вреда и  штраф за то, что менеджер отказался от добровольного урегулирования спора.

Ранее мы писали о том, что турист остался крайне разочарован отдыхом под Анапой, посетовав на вонь и дороговизну.

Источник: Турдом ✓ Надежный источник
По теме

Малинин заявил о готовности встать на защиту России

Певец не понимает, из-за чего на него обрушился шквал негатива

Пугачева оскорбила Михайлова в публичном обращении

Примадонна ответила артисту, не удержавшись от перехода на личности

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей