Земфира* рискует лишиться многомиллионного заработка в РФ из-за нового закона

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Исполнительница Земфира рискует недосчитаться порядка 9 млн рублей авторских отчислений, которые заработала за прослушивания на российских стриминговых платформах. А все из-за запрета на соответствующие выплаты, которые касаются иностранных агентов.
В среднем рок-певица зарабатывает на отчислениях ежегодно 30 млн рублей. 9 из них являются авторскими (Земфира, как известно, обходится зачастую без помощи продюсерских рук и выступает автономной творческой единицей, способной написать стих и мелодию). Этим и объясняется высокий уровень заработка на фоне артистов-коллег, выплачивающих за продакшн, содержание команды и прочие вещи.
Однако в скором времени певица может лишиться и этого заработка – из-за закона о запрете выплат по авторским и смежным правам, принятие которого пророчат в марте 2024 года.
Певец не понимает, из-за чего на него обрушился шквал негатива
Примадонна ответила артисту, не удержавшись от перехода на личности