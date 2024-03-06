Что ждет россиян в случае введения четырехдневной рабочей недели

Законодатели, вероятно, не станут принимать предлагаемые изменения в Трудовой кодекс

В России вот уже десятилетиями звучат разговоры с предложениями о введении сокращенной рабочей недели – речь идет о переходе на "четырехдневку". Сторонники этой инициативы, внесенной в ГД, утверждают, что предлагаемое нововведение в Трудовой кодекс повысит производительность труда и облегчит жизнь россиянам, позволив больше времени уделять досугу.

А вот представитель законодательной ветви Екатерина Стенякина уверяет, что власти не станут рассматривать эту идею в ближайшее время. Актуальность этой инициативы сомнительна. В России распространена частичная занятость с неполным рабочим днем.

В российской экономике производственный цикл, считают законодатели, действует эффективно, а процессы на предприятии осуществляются как раз на основании прочного механизма, который пока что работает.

А вот юрист Валентина Яковлева полагает, что продуктивность сотрудников при введении "четырехдневки" существенно вырастет – ведь при этом работодатели обязуются сохранить размер заработной платы.

С другой же стороны, не следует забывать, что рынок действует повышения собственной производительности за счет сокращения производственных издержек. И ожидать от него сохранения прежней заработной платы при урезании пятидневки наивно – только если рабочий день не будет длиться 10 часов в день при 40-часовой недельной занятости.