Тест на знание русского языка: догадаетесь ли вы о происхождении этих слов

Оцените свои познания

Многие слышали такие выражения, как "тютелька в тютельку" или "окупится сторицей". Сможете ли вы догадаться о происхождении этих выражений, существующих в великом и могучем уже не один век?

Предлагаем вам пройти небольшой тест, чтобы узнать ответ на этот вопрос. Так вы узнаете, насколько глубоки ваши познания в родном языке и можете ли вы его "чувствовать" – на какие-то вопросы можно ответить верно при наличии интуитивного мышления.

А ранее мы предлагали еще один, не менее интересный тест на знание русского языка.