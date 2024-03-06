Ветлицкая спешно избавилась от роскошного особняка в Подмосковье

Певица придумала план по спасению накопленных богатств

Бывшая солистка группы "Мираж", певица Наталья Ветлицкая, давно перебравшаяся на ПМЖ в Испанию, ныне спешно избавляется от недвижимости в России. Ранее она переписала на дочь крутую квартиру на Патриарших, оценивающуюся примерно в 200 миллионов рублей, а теперь девятнадцатилетней Ульяне Ветлицкой отошел и роскошный дом в подмосковной Истре стоимостью в районе миллиарда рублей. По слухам, его Наталье Ветлицкой некогда подарил бизнесмен Сулейман Керимов.

По данным одного из телеграм-каналов, певица отчаянно боится, что ее коснется закон "о фейках" и имущество конфискуют в наказание за неосторожные слова о военном конфликте. Так что отныне Ульяна Ветлицкая – богатая наследница.



Домик девице достался воистину роскошный: площадь – три футбольных поля, на территории которых парк с выходом на речной берег, теннисный корт, баня, домики для прислуги и охраны, а также баня в стиле "Хоббита".

Поскольку на счету исполнительницы хита "Лунный кот" были опубликованные в соцсетях посты с осуждением внешней политики РФ, она перестраховывается и спасает нажитое непосильным трудом.

Ранее мы писали, что Ветлицкая озвучила сумму, за которую согласна выступить в России.

