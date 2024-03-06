Из-за взрывов на Солнце человечеству грозит вечное Средневековье

Землянам рассказали об ужасающем сценарии

Мощнейшие вспышки, которое продолжаются на Солнце, однажды вернут человечество в эпоху Средневекновья, считает испанский популяризатор науки Даниэль Медиавилла.

В материале для El Pais обозреватель указывает, что явление на поверхности огненного шара становится причиной выведения из строя спутников и разрушения электросетей. Вспышки же будут происходить в течение всего года. Населению Земли же грозит тотальный блэкаут – что означает фактически конец всем современным благам.

Журналист напомнил о произошедшем в 1859 году "событии Кэррингтона", когда люди остались без телеграфной связи из-за геомагнитной бури на планете. На этот раз последствия могут быть еще более плачевными – никогда человечество так не зависело от электричества.

Медиа предупреждают об активности Солнца – в ночь на 23 февраля на поверхности огненного шара случился взрыв, превысивший по силе все предыдущие за последние семь лет.