Обнищавший в Европе Трескунов взмолился о помощи

Молодой артист уехал из России в феврале 2022 года

Широко известный актер Семен Трескунов, который получил славу после сериала "Ивановы-Ивановы", два года назад сбежал из России. Молодой артист сделал это пафосно и громко, предварительно полив грязью свою страну и бывшее руководство. Своей новой Родиной звезда предпочел назвать Испанию, однако она приняла его не так радушно, как ожидал актер.

Уже два года Трескунов сидит без работы. А теперь, когда истощились все накопления, заработанные в ненавистной им России, он взмолился о помощи. Артист разместил в своих социальных сетях резюме с просьбой помочь найти работу. При этом перспективный в родной стране шоумен в Европе согласен трудиться за любые деньги, кем угодно.

"Я в поисках работы, которая позволила бы мне существовать и дальше", – написал беглец в блоге.

Артист отметил, что не надеется на роль в заграничном сериале или фильме. За эти два безработных года Семен прошел обучение и получил дополнительные навыки. Так, звезда сериалов заявил, что может создавать тексты на заказ, корректировать сценарии и сочинять для исполнителей песни. Кроме того, он готов выйти на работу помощником режиссера. Главное для него сейчас – это деньги.

Ранее сбежавший в Израиль ведущий НТВ похвастался сладкой жизнью за границей.