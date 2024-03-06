"Оставьте его в покое": Кравец рассказала о страшном потрясении Киркорова

Певица заявила, что артиста такого масштаба в России больше нет

За последние несколько месяцев Филиппа Киркорова не обсуждал разве что ленивый. Его визит на "голую" вечеринку привел к бойкоту, а поездка к солдатам вызвала осуждение и обвинение в лицемерии. И теперь, когда исполнитель вернулся на сцену, казалось бы, черная полоса в его жизни окончилась. Но народный артист влип в очередной скандал.

После мероприятия в Москве поп-король наотрез отказался давать интервью журналистам. Еще недавно словоохотливый певец теперь сидит в гримерке и ждет, когда репортеров разгонят из коридоров. Объяснение этой ситуации дала Алена Кравец. Певица заявила, что для знаменитости такого масштаба столкнуться с "отменой" подобно смерти.

"Вы же слышали, что он даже не удержался и со сцены сказал, что очень волнуется. Сейчас у него непростое время", – бросилась защищать певца артистка.

Исполнительница песни "Я не твоя" рассказала, что в попытках восстановиться после потрясения последних событий Филипп Бедросович даже ограничил контакты с родными и близкими. Кравец заявила, что в России другого артиста такой величины не найти, и потребовала оставить Киркорова в покое. Алена уверена: когда все забудется, певец еще удивит свою публику.

Ранее сообщалось, что суд вынес решение по многомиллионным долгам Киркорова за пентхаус в Москве.