Продюсер раскрыл выгоду Лазарева от отъезда многих звезд из России

Лазарев нашел способ нажиться на массовой отмене концертов в России
Сергей Лазарев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Теперь певец работает на износ

Исполнитель хита "В самое сердце" в последнее время буквально нарасхват. Билеты на выступления Сергея Лазарева раскупают за несколько часов, а в одном городе приходится давать по три, а то и четыре концерта. При том, что раньше было максимум два выступления. Об этом рассказал продюсер Павел Рудченко. Он заявил, что экс-участник группы "Smash!!" как никто другой выиграл из-за отъезда звезд за границу. 

"Недавно в Ростове-на-Дону пришлось открывать дополнительную продажу билетов и организовывать дополнительные концерты", – рассказал музыкальный продюсер об успехах Лазарева. 

Теперь Сергей работает на износ, и в какой город он бы не приехал, залы заполнены полностью, поделился Павел. 

Впрочем, по словам Рудченко, сейчас аншлаг на концертах у всех звезд, которые остались в стране и заняли пророссийскую позицию. Беглецы буквально освободили им место, и теперь артисты работают в полную силу. Кроме того, по городам России перестали гастролировать украинские знаменитости, что тоже в какой-то степени повысило спрос на отечественных звезд. 

К слову, оказалось, что после побега знаменитостей из страны в  выигрыше оказались и звезды 90-х. Артисты, которые некогда были популярны, снова выходят на сцены и поют свои хиты. Их гонорары выросли, а промоутеры борются за возможность поработать с ними. 

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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