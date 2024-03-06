Лазарев нашел способ нажиться на массовой отмене концертов в России

Теперь певец работает на износ

Исполнитель хита "В самое сердце" в последнее время буквально нарасхват. Билеты на выступления Сергея Лазарева раскупают за несколько часов, а в одном городе приходится давать по три, а то и четыре концерта. При том, что раньше было максимум два выступления. Об этом рассказал продюсер Павел Рудченко. Он заявил, что экс-участник группы "Smash!!" как никто другой выиграл из-за отъезда звезд за границу.

"Недавно в Ростове-на-Дону пришлось открывать дополнительную продажу билетов и организовывать дополнительные концерты", – рассказал музыкальный продюсер об успехах Лазарева.

Теперь Сергей работает на износ, и в какой город он бы не приехал, залы заполнены полностью, поделился Павел.

Впрочем, по словам Рудченко, сейчас аншлаг на концертах у всех звезд, которые остались в стране и заняли пророссийскую позицию. Беглецы буквально освободили им место, и теперь артисты работают в полную силу. Кроме того, по городам России перестали гастролировать украинские знаменитости, что тоже в какой-то степени повысило спрос на отечественных звезд.

К слову, оказалось, что после побега знаменитостей из страны в выигрыше оказались и звезды 90-х. Артисты, которые некогда были популярны, снова выходят на сцены и поют свои хиты. Их гонорары выросли, а промоутеры борются за возможность поработать с ними.