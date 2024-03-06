Нарушившая российские законы Орейро решила приехать в Москву

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Уругвайская актриса Наталия Орейро вближайшее время приедет в Россию. Она собирается сняться в российском фильме "Письмо Деду Морозу" в роли самой себя. Артистка уже ознакомилась со сценарием и, по сообщениям источников, ей уже забронировали место в отеле в Москве.
В картине также снимаются Кристина Асмус и Иван Охлобыстин. Ожидается, что Орейро сыграет в эпизоде с исполнением желания главного героя на Новый год.
Латиноамериканская артистка согласилась на приезд в Россию после общественного возмущения из-за ее участия в ЛГБТ*-параде в Аргентине. Наталия Орейро станцевала на нем, облачившись в цвета экстремисткого движения. После этого российские активисты требовали наказать ее за нарушение законов Российской Федерации – она отмечали, что звезда во время получения российского паспорта давала присягу и обещала соблюдать законы.
Письмо с требованием привлечь актрису к административной ответственности было направлено в Генпрокуратуру и МВД РФ. Также ее предлагали лишить гражданства России, однако окончательного решения в отношении Наталии Орейро так и не было принято.
* движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена
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