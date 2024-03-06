Жительницы России назвали самые желанные подарки на 8 Марта

Жительницы России назвали самые желанные подарки на 8 Марта
Фото:unsplash.com
В списке лидируют практичные презенты

Международный женский день каждый год озадачивает миллионы мужчин вопросом: "Что подарить любимой женщине?". Чтобы облегчить их долю, был проведен опрос, посвященный тому, о каких презентах на 8 Марта мечтают россиянки. 

Оказалось, что большинство хотели бы получить практичный подарок, который можно будет использовать ежедневно. Об этом заявили 34% жительниц России. Чуть больше 20% дам хотят, чтобы на 8 Марта им устроили сюрприз с неожиданным подарком. В равной степени, по 15%, респондентов мечтают о косметическом наборе и о необычном презенте. 

Эксперты также уточнили у респондентов, на что следует обращать внимание при выборе подарка. Так, 60% опрошенных заявили, что необходимо учитывать оригинальность. Кроме того, следует следить за качеством покупаемого в подарок товара, считает 20% участников опроса. 62% россиян отметили, что важно учитывать интересы одариваемого, еще 42% считают, что собственные финансовые возможности первостепенны. 

Что касается стоимости подарка на 8 Марта, то 40% готовы потратить на это от 1 до 2 тысяч рублей, а 23% —  не больше тысячи. Еще 15% согласны выложить за презент свыше 5 тысяч рублей. 

Ранее мы делились советами по выбору подарка на 8 Марта. 

Источник: Известия ✓ Надежный источник
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